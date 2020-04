Coronavirus: Presidente de LaLiga descarta cancelar la temporada. Pese a que España vive momentos críticos por la pandemia de coronavirus, el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la cancelación de la temporada 2019-2020 no es una opción y se comprometió a reanudar las actividades. El dirigente español mencionó que las consecuencias de no terminar su calendario incluirían una pérdida económica de mil millones de euros.

Tebas: "Con gente o sin gente, pero vamos a terminar las competiciones seguro". El presidente de LaLiga asume los distintos escenarios de reanudación de las competiciones https://t.co/zy2wKUuZ9S — RTVE Deportes (@deportes_rtve) April 7, 2020

En entrevista telefónica con la prensa internacional, Tebas descartó por completo la idea de concluir precipitadamente la campaña e indicó la posibilidad de llevar a cabo el resto de los partidos sin público en los estadios.

Tebas ya tiene calendario para que vuelva el fútbol: 28 de mayo o el 6 de junio. https://t.co/CmlElTuK3R — laSexta (@laSextaTV) April 7, 2020

“Si no reanudamos, el impacto económico en los clubes españoles, incluyendo el dinero de las competiciones europeas, sería alrededor de mil millones de euros. No, por el momento no se menciona (la cancelación) en absoluto. Es una hipótesis que no contemplamos. Queremos terminar. Probablemente a puerta cerrada”, declaró el mandamás de LaLiga.

Javier Tebas le puso fecha al regreso de @LaLiga 🇪🇸 •España y otras ligas consideran 2 opciones: “Volver el 29 de mayo o el 6 de junio”. •Para las competiciones Europeas se contempla volver el 28 de junio. •No es opción cancelar ni cambiar el formato del torneo. — AlanLara (@alanlarav) April 7, 2020

Javier Tebas dio a conocer tres posibles fechas para la reactivación del campeonato español, así como de otras ligas en Europa. Además, expuso el impacto que tendría cada escenario para la reanudación de la Champions League. De acuerdo a su propuesta, en su proyección más optimista, el futbol español regresaría a finales del mes de mayo.

Coronavirus: Presidente de LaLiga descarta cancelar la temporada, podría jugarse a puerta cerrada

“Estamos considerando la idea de volver a jugar, en España y otros países europeos, el 29 de mayo o, alternativamente, el 6 de junio o el 28 de junio. Si empezamos el 28 mayo de LaLiga, la Champions iría en julio. Si empezamos el 6 junio, se jugarían todas las competiciones juntas hasta el 31 de julio”, agregó.

Javier Tebas (presidente de La Liga): “Estamos considerando la idea de volver a jugar, en España y otros países europeos, el 29 de mayo o, alternativamente, el 6 de junio. Para las competiciones europeas, el 28 de junio” pic.twitter.com/nxqODNtcCf — Fútbol (@Futbool_Fotos) April 7, 2020

Javier Tebas comentó que si el último escenario (28 de junio) se llega a presentar, LaLiga ocuparía el mes de julio para disputar sus compromisos; mientras que la Champions League se llevaría a cabo en agosto. “Y si empezamos el 28 de junio, julio sería para LaLiga y agosto para la Champions”.

Javier Tebas: “LaLiga podría regresar el 29 de mayo, el 6 de junio o el 28 de junio. Si comenzamos el 29, el C1 tendrá lugar en julio. Si comenzamos el 6 de junio, las dos competiciones se jugarán hasta el 31 de julio. Si comenzamos el 28 de junio, C1 se jugará en agosto " — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) April 7, 2020

El dirigente rechazó que no sería lo idóneo extender el campeonato “más allá” de agosto, ya que se afectaría el comienzo de la siguiente temporada.

#LaLiga La Liga pone fechas para el regreso del fútbol en España Javier Tebas afirmó que ya tienen definido el regreso del campeonato local. Estos son los detalles: https://t.co/0TtMukGJAR pic.twitter.com/jjE1T0STvR — Soy 502 (@soy_502) April 7, 2020

Hasta el momento, España ha presentado 140, 510 personas enfermas de COVID-19, así como 13, 798 fallecimientos a causa de este virus.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.