Coronavirus: Premier League seguirá suspendida otro mes. Un día después de la cancelación de todos los torneos amateurs de Inglaterra (tercera a séptima división), la Premier League, la English Football League y el Sindicato de Jugadores se reunieron para analizar los efectos que vive este país por la pandemia de COVID-19 y las noticias emanadas no parecen ser optimistas.

The Premier League, EFL and PFA met today and discussed the the growing impact of COVID-19 on professional football in England

More information on the meeting: https://t.co/hqm4M49oBC pic.twitter.com/D2GBDdxv8j

— Premier League (@premierleague) March 27, 2020