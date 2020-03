Coronavirus: Premier League seguirá suspendida hasta finales de abril. La Federación Inglesa de Futbol (FA) realizó este jueves una junta con los directivos de todas las divisiones e informó que las actividades se mantendrán suspendidas por lo menos hasta el 30 de abril; debido a la pandemia provocada por el COVID-19 en ese país. A pesar de esto, se mantiene el compromiso y optimismo por terminar la temporada 2019-2020 de la Premier League.

Premier League confirm that there will no games played until April 30 at the earliest. FA Board has agreed that the season can be "extended indefinitely" with the plan to complete the 2019/20 campaign when it's safe to do so #LFC — James Pearce (@JamesPearceLFC) March 19, 2020

“Estamos unidos en nuestro compromiso de continuar con la temporada de fútbol 2019/2020 y asegurar que todas las competiciones domésticas y europeas se juegan lo más pronto posible cuando sea seguro hacerlo”, comunicó la FA a través de un boletín de prensa.

De acuerdo a los estatutos de futbol inglés, los campeonatos no se pueden alargar más allá del 1 de junio; sin embargo, debido a la situación que se vive en estos momentos por la suspensión de la temporada a consecuencia del brote de coronavirus, la FA acordó incrementar este límite “indefinidamente”, con la idea de concluir todos los torneos.

Hace una semana, la Premier League decidió detener las acciones de su certamen tras confirmar los primeros casos al interior de su liga. El entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, y Callum Hudson-Odoi fueron diagnosticados con coronavirus, lo que orilló al futbol inglés a suspender las actividades para evitar un mayor número de contagiados.

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so Full statement: https://t.co/kr0sJk8JHp pic.twitter.com/K1OBzBbKfc — Premier League (@premierleague) March 19, 2020

Al momento del parón, Liverpool se perfilaba como el monarca de la Liga Premier al llevar 25 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Manchester City, con 30 unidades en disputa para los Citizens.

Premier League announces that, along with FA & EFL, it has scrapped rule that season must end by June 1 & extended "indefinitely". Message is clear: season 2019-2020 will be completed. No games until April 30 at earliest — Sam Wallace (@SamWallaceTel) March 19, 2020

Hasta el día de ayer, Reino Unidos reportó 2,626 casos por COVID-19 y 104 fallecimientos a causa de este virus.

