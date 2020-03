Coronavirus: Premier League definirá el jueves el futuro de su torneo. El próximo jueves 19 de marzo la Premier League se reunirá para estudiar los posibles escenarios del cierre de su temporada 2019-2020. El día de ayer, los directivos del futbol inglés anunciaron la suspensión hasta el 4 de abril de toda la actividad de este deporte debido al brote de coronavirus.

Segun Sky Sports, actualmente hay un 75% de posibilidades de que la Premier League no sea completada. Peligra el campeonato del Liverpool. https://t.co/rwTlHt2c48 — Solo Premier (@Solo_Premier) March 14, 2020

De acuerdo a algunos reportes, se manejan tres opciones para la conclusión de esta campaña. Las más deseadas por los aficionados y por los clubes que disputan sus respectivas competencias es la de reanudar el campeonato a partir del 4 de abril. La otra sería volver a las canchas en una fecha posterior a la mencionada anteriormente.

"A huge blow to Liverpool who might be robbed of their first title in 30 years."https://t.co/Y2az41GFNR — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 14, 2020

La tercera posibilidad que se barajaría es la de cancelar la temporada, con lo que ningún equipo resultaría coronado. Este escenario afectaría al virtual campeón de la Premier League, Liverpool, que lleva 25 puntos de ventaja sobre Manchester City, su más cercano perseguidor, a falta de 30 unidades por disputar para los Citizens.

El coronavirus no solo ha ocasionado estragos en el itinerario del futbol, sino que ha afectado directamente a sus protagonistas. Mikel Arteta, entrenador de Arsenal, dio positivo a una prueba de detección de esta enfermedad; asimismo, Callum Hudson-Odoi, jugador de Chelsea, fue diagnosticado con este virus.

The Premier League will hold an emergency meeting on Thursday to establish plans for the remainder of the season. — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 14, 2020

La reunión de directivos de la Liga de Inglaterra se desarrollará un par de día después de que la UEFA discuta cómo continuar con sus competiciones de clubes, las cuales quedaron pospuestas debido a la amenaza que representar el coronavirus para el continente europeo.

BREAKING: UEFA will consider moving Euro 2020 to December in a bid to allow the Premier League and other club competitions to catch up this summer, according to the Telegraph. pic.twitter.com/fXcCc5uarO — SPORTbible (@sportbible) March 14, 2020

Hasta el viernes, las autoridades de Reino Unido habían reportado 798 casos de Covid-19 y 11 fallecimientos a causa de esta enfermedad.

