Coronavirus: Premier League ‘castigaría’ los festejos grupales. El futbol no volverá a ser como antes. Tras el parón debido al COVID-19 la pelota volverá a rodar en unos días, sin embargo, lo hará con severas restricciones.

De acuerdo a información ofrecida por el medio británico ‘The Telegraph’, la Premier League prohibiría los festejos grupales, los cambios de camiseta y escupir en el terreno de juego. Todo esto como parte del nuevo protocolo para que la ‘redonda’ vuelva a rodar.

Exclusive: Premier League to ban team celebrations, shirt-swapping and spitting on resumption | @JBurtTelegraph reports https://t.co/BUlbvaexQY

— Telegraph Football (@TeleFootball) May 6, 2020