Coronavirus: Posponen Juegos Olímpicos para el 2021. Debido a la pandemia de COVID-19 que tiene contra las cuerdas al deporte mundial, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se celebrarán hasta el siguiente año. Así lo dio a conocer el Comité Olímpico Internacional y el Gobierno de Japón.

Shinzo Abe, primer ministro de Japón y Thomas Bach, presidente del COI, acordaron en una conversación telefónica que la justa olímpica no se dispute este año. Originalmente estaba pactado que Tokio 2020 arrancara el 24 de julio. Sin embargo, ahora se llevará en una fecha no posterior al verano del 2021.

“En las circunstancias actuales, y basándose en la información proporcionada hoy por la OMS, el presidente del COI y el primer ministro de Japón decidieron que los Juegos de la XXXII Olimpiada en Tokio se celebrarán después de 2020, pero no más tarde del verano de 2021. Esta medida pretende proteger la salud de los atletas, de las demás personas implicadas en los Juegos Olímpicos y de la comunidad internacional”, reza el comunicado emitido por el COI.

Para cuidar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos y la comunidad internacional, el presidente del COI y el Primer Ministro de Japón han concluido que Tokio 2020 debe reprogramarse para no más tarde que el verano de 2021.

Pese a que hace unos días el COI anunció que se tomarían cuatro semanas para pensar las nuevas fechas, el rápido crecimiento de casos por COVID-19 en el mundo los orillo a tomar una rápida decisión.

“Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos más complicados de organizar de este planeta, y para armarlos no basta una llamada telefónica”, señaló Bach, quien junto a Shinzo Abe esperan que “los Juegos Olímpicos de 2021 sirvan para celebrar que la humanidad ha superado esta crisis nunca antes vista”.

Bach señaló que no existen cálculos de las pérdidas económicas debido al retraso de la justa.

“Lo importante es salvar vidas humanas, por lo que las consideraciones financieras no son prioritarias”, sentenció.

Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, ve con buenos ojos la decisión de aplazar Tokio 2020.

“Es que veo muy complicada la realización como está planeada; además, hay que proteger la salud de nuestros deportistas”, señaló Padilla en declaraciones recogidas por el diario ‘ESTO’.

“Lo que no está en la agenda, es la cancelación. No está porque no resolvería nada ni beneficiaría a nadie”, abundó.