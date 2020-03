Coronavirus: Periodista de Azteca Deportes da positivo. Carlos Hernández, reportero de Azteca Deportes, dio positivo por COVID-19. El mexicano es corresponsal en Europa por parte de la Televisora del Ajusco. Se habría contagiado en España, uno de los países más afectados por la epidemia del coronavirus.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que Carlos Hernández dio a conocer su situación. Mencionó que presenta algunos síntomas y aclaró que se encuentra bien gracias al apoyo de familiares y médicos.

“Amigos twitteros, desafortunadamente tengo COVID19. Había tenido una señal hace un par de días y parecía que no era nada, me sentí peor y decidí hacerme la prueba. Por fortuna he sido apoyado por la familia y doctores que me han dado mensajes alentadores…”, tuiteó el reportero de Azteca Deportes.

Hay que seguir un tratamiento muy específico, el cual estoy siguiendo con mucho ánimo y con total responsabilidad para estar de vuelta pronto haciendo lo que más me gusta que es hablar de deportes. La publicación no es con otros fines más que diciendo que no es ninguna broma… — Carlos Hernández (@CHERNANDEZ7) March 27, 2020

El periodista de Azteca Deportes exhortó a la población a tomar el tema con seriedad. Comentó que ya inició el tratamiento y espera recuperarse pronto.

“Hay que seguir un tratamiento muy específico, el cual estoy siguiendo con mucho ánimo y con total responsabilidad para estar de vuelta pronto haciendo lo que más me gusta que es hablar de deportes. La publicación no es con otros fines más que diciendo que no es ninguna broma”, agregó el elemento de Azteca Deportes. “Y la invitación a quedarse en casa y seguir todos los cuidados por ustedes y sus familias. Un abrazo con mucho cariño”, cerró Carlos Hernández.

Carlos lleva 3 años cubriendo la fuente de Europa para Azteca Deportes. Participó en la cobertura de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Además ha cubierto los eventos más importantes de la UEFA. Cuenta casi 10 años en el medio periodístico deportivo.

