Coronavirus: Nuevos positivos ponen en jaque el regreso de la Bundesliga. El regreso de la Bundesliga recibió un ‘fuerte golpe’. A comparación de Francia y Holanda, Alemania esperaba que su pelota volviera al terreno de juego. Sin embargo, tres nuevos positivos del FC Köln ponen en jaque el regreso de las competencias.

Mediante un comunicado, el FC Köln informó que tres de sus elementos fueron contagiados por COVID-19. El club apeló al derecho de intimidad y no dio a conocer las identidades. Según informó el diario alemán ‘Bild’, se trataría de dos jugadores y un fisioterapeuta.

After testing positive for the #coronavirus, three people at #effzeh are now in quarantine. The group training can continue as planned. All infos 👇 https://t.co/gu4iqJrCNR

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 1, 2020