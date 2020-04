Coronavirus: Ni por cinco mil millones me juego la vida.

El futbolista se opuso a la vuelta a los entrenamientos durante la pandemia.

La actividad del futbol español fue suspendido de manera indefinida desde marzo y las secuelas de la pausa siguen expresándose en equipos de todas las divisiones del futbol ibérico.

Rafael Giménez ‘Fali’ del Cádiz se opuso al volver a las canchas antes de que las condiciones sean 100% seguras.

“Mi decisión está tomada, no voy a ir a entrenar ni a jugar. Yo sé que el presidente y mis compañeros me quieren un montón y saben que esa es mi decisión”.

“Ya lo he comentado en otras ocasiones”, dijo el canterano del Villarreal.

El exjugador del Barcelona B abogó por el retraso de la liga española. “Soy el primero que quiero jugar lo que nos queda”.

“Pero ¿por qué no podemos parar esto del todo en vez de estar con 400 muertes al día? Gracias a Dios los futbolistas podemos estar sin cobrar varios meses hasta que hubiera un tratamiento”, agregó.

‘Fali’ aceptó reducir su salario para aportar a quienes más lo necesitan. “Prefiero comerme un trozo de pan con aceite antes que ponerme en riesgo, a mi familia y a mis compañeros”, apuntó.

Y aunque dijo que quiere jugar, Giménez subrayó que la salud es lo más importante.

Me he enterado que igual el 4 o el 11 de mayo a lo mejor íbamos a empezar a entrenar. Yo me he negado; no voy a entrenar”.

“Ni voy a jugar. Lo tengo muy claro desde el principio. Sé que me llaman loco, pero lo tengo muy claro desde el principio”.

“La salud siempre es lo primero y, si es verdad que están al 100% seguros de que no nos vamos a exponer al virus, que nos firmen un papelito”.

“Si nos pasa algo a cualquier jugador de fútbol, que a ellos también les pase algo. Que se les arruine también un poco la vida porque a nosotros se nos arruina la vida”.

Coronavirus: Ni por cinco mil millones me juego la vida.

¿Es que no entienden que si a nosotros nos pasa algo, nuestra familia tendrá esa pena el resto de su vida en el alma?. Si nos firman ese papelito, juego al fútbol 100% seguro.

Que se arruinen la vida si a mí se me arruina porque el fútbol no es un trabajo esencial. El fútbol tarde o temprano volverá, pero que vuelva cuando la salud esté bien.

Síguenos Twitter @ElDictamen en