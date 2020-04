Coronavirus: NFL presenta su primer jugador contagiado por COVID-19. El virus que tiene al deporte en jaque llegó a los emparrillados. El centro Brian Allen de Los Ángeles Rams, se convirtió en el primer jugador de la NFL en dar positivo por COVID-19.

El cuadro angelino anunció que Allen dio positivo hace tres semanas, sin embargo ya no presenta síntomas. Incluso el coach de los ‘Carneros’, Sean McVay, afirmó que su jugador se encuentra en óptimas condiciones.

El entrenador en jefe de los Rams agradeció al jugador por dar a conocer su contagio para evitar la propagación del virus.

Rams confirm Brian Allen tested positive for COVID-19 three weeks ago.

He is "feeling good, he's healthy and he's on the road to recovery."

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) April 16, 2020