Coronavirus: NBA reanudaría en junio su temporada. De acuerdo a Adrian Wojnarowski, insider de ESPN, la NBA maneja la posibilidad de regresar a las actividades en algún punto del mes de junio; y ya habría pedido a sus equipos que se preparen para un eventual retorno a las arenas.

Según lo informado por fuentes de la Liga a Wojnarowski, sería a mediados o finales del mes de junio cuando se reanude la temporada; la cual se encuentra suspendida de forma indefinida desde el pasado miércoles 11 debido al brote de coronavirus en Estados Unidos.

ESPN story on NBA owners and executives preparing for a minimum three month hiatus — and awaiting league office’s projections on financial damage. https://t.co/BX6WsDSRXQ

Wojnarowski reporta que la NBA prepara tres escenarios sobre su campaña 2019-2020: Cancelarla por completo y reportaría a los equipos sobre las pérdidas económicas que esto representaría. Jugar sin gente en las arenas y disputar la postemporada con fanáticos en las gradas.

Story includes NBA’s willingness to consider team practice facilities for games with no fans — and perhaps a unique television viewing experience. Everything’s on the table. https://t.co/sUDowk4aac

La NBA habría pedido a sus equipos que se mantengan abiertos a la posibilidad de tener disponibles sus arenas para el mes de agosto, fecha en la que arrancarían los playoffs en caso de que se reanuden las actividades.

Además, solicitaría a las franquicias que busquen recintos cercanos y más pequeños en sus ciudades, los cuales fungirían como sedes alternas, para evitar jugar en arenas vacías.

Esta información circula menos de 24 horas después de que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos recomendó suspender por ocho semanas más todos los eventos que congreguen a más de 50 personas, medida que buscaría evitar una mayor propagación del Covid-10 entre la población de ese país.

CDC recommendation of no events of 50-plus people for next two months comes as a number of NBA owners and executives increasingly believe a best case scenario is a mid-to-late June return to play — with no fans. League's scouting for possible arena dates all the way thru August.

