Coronavirus: NBA llama a reunión de emergencia. Este lunes, se dio a conocer que la NBA sostendrá una conferencia telefónica con propietarios y directivos de franquicias para analizar el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos y las medidas a seguir al interior de la liga.

Sources: The NBA has sent a memo to its franchises explaining that, due to coronavirus outbreak, teams should be preparing to play games without fans in attendance and identifying “essential staff” present for these games — should it be necessary. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 7, 2020

Adrian Wojnarowski, insider de ESPN, aseguró que el próximo miércoles se realizará esta junta a distancia y se espera que se pueda tomar una determinación sobre cómo la liga atacará esta crisis sanitaria que ha afectado al deporte en distintas partes del mundo.

ESPN story with @ZachLowe_NBA on NBA planning a Wednesday call with team owners/governors to discuss the coronavirus. https://t.co/Jocrn2abE4 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2020

“La NBA tiene programada una conferencia telefónica con dueños y directivos de equipos para la tarde del miércoles para discutir la escalada en la crisis provocada por el coronavirus y los siguientes pasos para los equipos”, publicó en redes sociales Wojnarowski.

El periodista de ESPN añadió que entre los directivos de las franquicias de la NBA han aumentado las preocupaciones en torno a que la liga solicitará medidas “drásticas” para evitar una mayor propagación del Covid-19. Adrian Wojnarowski aseguró que algunos ejecutivos piensan que se podría plantear disputar partidos sin público en las gradas.

League told teams these are among recommendations of infectious disease and public health experts. Essential team personnel in locker room would include coaches, front office, basketball staff, PR staff, etc). https://t.co/aCUQmkiLXC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2020

“Las preocupaciones va en aumento entre dueños y ejecutivos sobre pasos más drásticos que estarían por venir en la liga; incluyendo partidos jugados con solamente personal esencial en las arenes; el escenario preciso que la NBA ha solicitado a los equipos a que estén preparados para ejecutar”, afirmó.

Reporting with @WindhorstESPN: NBA is planning to limit locker room access to only players and essential team personnel in wake of coronavirus. Teams are also instructed to create a 6-to-8 foot distance between players and media in availability sessions outside locker rooms. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2020

Hace algunos días; la NBA comunicó a los 30 equipos que integran el certamen que estuvieran preparados para encarar algunos partidos sin público en las gradas. Esta posible decisión buscaría evitar un incremento en el número de casos de coronavirus en Estados Unidos.

