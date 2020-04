Coronavirus: NBA analiza cancelar su temporada. A pesar de que el comisionado de la NBA, Adam Silver, ha mencionado su optimismo acerca de reanudar las acciones de la temporada, todo parece indicar que la Liga por fin analizaría cancelar la campaña debido a la pandemia de coronavirus.

The NBA is "angling" to cancel the 2019-20 season after China's CBA shutdown, per @WindhorstESPN

"There is a significant amount of pessimism right now." pic.twitter.com/memSPluBxQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 4, 2020