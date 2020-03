Coronavirus: MLS planea completar su temporada. A pesar de que no se vislumbra que la pandemia de COVID-19 desaparezca pronto, el comisionado de la Major League Soccer (MLS), Don Garber, aseguró que planean disputar el calendario completo, incluso si esto significa terminar la temporada más tarde de lo estimado.

En entrevista con ESPN, Garber habló sobre los posibles cambios que se realicen en la programación jugar tantos compromisos “sean posibles”.

MLS commissioner Don Garber: ‘Our plan is to play as many games as we possibly can’

https://t.co/OkmOGO6oR7 pic.twitter.com/cauTMXWD0f

— Orlando Sentinel (@orlandosentinel) March 25, 2020