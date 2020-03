Coronavirus: MLS extiende la suspensión de su torneo. La Major League Soccer (MLS) anunció que su temporada continuará suspendida por lo menos hasta el próximo 10 de mayo; tras la petición que realizó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de posponer todos los eventos que congreguen a más de 50 personas por al menos ocho semanas.

En medio de la crisis sanitaria que se vive por la propagación del COVID-19, la MLS detuvo las acciones de su torneo hasta el 30 de marzo; sin embargo, esta medida tuvo que ser modificada debido a las nuevas indicaciones hechas por el CDC.

MLS set to announce May 10 as the day it hopes to return to playing games, following the recent CDC recommendation.

— Grant Wahl (@GrantWahl) March 19, 2020