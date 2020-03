Coronavirus: MLB retrasa el inicio de su temporada ocho semanas más. Las Grandes Ligas dieron a conocer que retrasarán al menos por ocho semanas más el arranque de tu temporada 2020 a sugerencia del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). A través de un comunicado de prensa, la MLB informó que el comisionado, Rob Manfred, condujo una conferencia telefónica con los 30 equipos y anunció la medida que busca evitar la propagación del coronavirus.

Statement from Major League Baseball: pic.twitter.com/E5xPfMGOc0 — MLB (@MLB) March 16, 2020

“El lunes, el Comisionado Robert D. Manfred Jr. realizó una conferencia telefónica con los 30 equipos de Grandes Ligas. Después de las nuevas recomendaciones realizadas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de restringir los eventos de 50 o más personas por las próximas ocho semanas, el inicio de la temporada regular será retrasado de acuerdo con esta guía”, publicó la MLB en un boletín de prensa.

MLB is pushing back Opening Day until at least mid-May. https://t.co/AoaqYuWEUF — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) March 16, 2020

Por su parte, en entrevista con el diario St. Louis Post-Dispatch, Rob Manfred aseguró que no estaban listos para anunciar una posible fecha para el inicio de su temporada y señaló que el compromiso de los equipos es jugar la mayor cantidad de partidos posibles en 2020.

MLB has pushed back opening day to mid-May at the earliest, in accordance with CDC guidelines. pic.twitter.com/Ck4Z1Gajpj — SportsCenter (@SportsCenter) March 16, 2020

“Vamos a tener que ver cómo se desarrollan las cosas. Creo que el compromiso de los equipos es jugar tantos partidos cómo podamos en 2020, consecuentes con la seguridad de nuestros jugadores y aficionados”, declaró el comisionado de las Grandes Ligas desde las instalaciones primaverales de los Cardenales en Júpiter, Florida.

Observando recomendaciones del CDC, #MLB anuncia que la Temporada Regular no comezará al menos en 8 semanas. Tomando en cuenta esto y en el entendido de la necesidad de una pretemporada para que los jugadores se pongan en forma, estamos hablando de un posible inicio en junio. pic.twitter.com/xXz2i0TJAs — Fernando Arreaza Ortega (@arreazaortega) March 16, 2020

La semana pasada, Grandes Ligas anunció la cancelación de todos los partidos de los Entrenamientos Primaverales y la postergación del inicio de la temporada regular.

New: Starting immediately and for the next 8 weeks, CDC recommends cancelling all events of 50 or more people. Full recommendation here: https://t.co/LrjUt4rl7B #COVID19 pic.twitter.com/OroIqhTYJo — CDC (@CDCgov) March 16, 2020

El día de ayer, el CDC realizó una recomendación en la que pedía cancelar todos los eventos que reunieran a más de 50 asistentes para evitar el aumento en el número de casos del Covid-19.

