Coronavirus: MLB pospone indefinidamente el inicio de su temporada. El arranque de Grandes Ligas continuará a la espera luego de que el Sindicato de Jugadores aceptara un acuerdo con los directivos de MLB que retrasará indefinidamente el inicio de la temporada 2020. De acuerdo a ESPN, ambas partes dieron el visto bueno a los términos de las negociaciones, los cuales estaban concentradas en la cuestión salarial de los peloteros en medio del parón ocasionado por el COVID-19.

The players and league agreed the 2020 MLB season won't begin until: – There are no bans on mass gatherings that limit the ability to play in front of fans*

– There are no travel restrictions

– Medical experts determine games will not pose a risk to health of teams and fans — Jeff Passan (@JeffPassan) March 27, 2020

Según Jeff Passan, ESPN, durante las negociaciones estuvieron presentes directivos, dueños de franquicias, jugadores, agentes de beisbolistas, ejecutivos del Sindicato de Jugadores y personal de la oficina del comisionado de la MLB.

Jugadores y autoridades de #MLB tomaron hoy la mejor decisión, y no se trata de jugar por jugar, por hacernos felices, y ellos cumplir. Habrá partidos cuando se pueda. Punto. Meterán gente a los estadios, cuando los médicos lo digan. Viajarán cuando no haya riesgo.#MLBxFOX — Emilio León (@eleonbaz) March 27, 2020

Tanto la Gran Carpa como el Sindicato accedieron a no disputar partidos de temporada regular mientras continúe la recomendación de las autoridades de salud de Estados Unidos de no realizar eventos multitudinarios. Asimismo, se respetarán las restricciones de vuelos para salvaguardar la integridad de los peloteros, aficionados, y medios de comunicación.

* The caveat agreed to by the players and league is that they will consider playing games at neutral sites instead of home ballparks — and will consider the feasibility of playing in empty stadiums and just how proper a solution it may be for both sides and especially fans. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 27, 2020

Además, se mencionó la intención de jugar la mayor cantidad de compromisos posibles y las partes involucradas acordaron, si es necesario, extender el calendario regular hasta el mes de octubre, con la posibilidad de disputar los playoffs en campo neutral durante noviembre y añadir días con juegos consecutivos.

Las Grandes Ligas aceptaron durante las negociaciones pagar el año completo a sus jugadores, así como validar esta temporada para el reloj de la agencia libre, arbitraje y pensión de cada elemento, sin importar si se cancela la campaña.

Jugadores y MLB negociarán la fecha para el inicio de la temporada https://t.co/125YcxzAfu — Antena 2 Deportes (@Antena2RCN) March 27, 2020

Asimismo, de acuerdo a Passan, el Sindicato acordó no demandar a la MLB por el pago de la totalidad de los salarios en caso de que la temporada no se realice. En los próximos dos meses, Grandes Ligas enviará a sus beisbolistas 170 millones de dólares, cantidad que será entregada por el Sindicato a cuatro estratos de jugadores.

– MLB may run a combine for amateur players in 2020 and 2021

– The same bonus rules apply to 2021 draft

– Drug suspensions will be served in 2020, but if there is no season, they won't carry over to 2021 — Jeff Passan (@JeffPassan) March 27, 2020

Por otra parte, el comisionado, Rob Manfred, podría pasar de junio a julio el Draft 2020 de MLB y recortarlo a solo cinco rondas, lo que equivaldría a una disminución de 35 de rondas de acuerdo a lo habitual.

Más dobles carteleras y menos días libres planean en las Grandes Ligas. La #MLB se sienta con la Asociación de Peloteros para definir detalles sobre cómo pudiera ser la temporada 2020, si lo permite el coronavirus. La nota: https://t.co/g48jMzhKEd pic.twitter.com/neNaevA3fi — Ignacio Serrano (@IgnacioSerrano) March 27, 2020

La firma de jugadores internacionales también podría ser parte de las secuelas que se viven por el COVID-19. Según Jeff Passan, Manfred podría posponer hasta el 1 de enero de 2021 el comienzo de estas contrataciones; las cuales están programadas para arrancar el próximo 2 de julio.

Further details on labor agreement between the players and MLB, which just made the deal official: – Draft picks get only $100K of their bonus in 2020, with half the remainder due July 1, 2021 and other half July 1, 2022

– Teams cannot trade draft picks or int'l slots — Jeff Passan (@JeffPassan) March 27, 2020

Tras el estallido de coronavirus en Estados Unidos, Grandes Ligas determinó cancelar todos los juegos de pretemporada del Entrenamiento Primaveral; e invitó a los jugadores a que abandonaran las instalaciones de sus equipos por su seguridad.

MLB, @fanatics partner to use jersey fabric to produce masks and hospital gowns for hospital and emergency personnel: https://t.co/e1CVhTobeD pic.twitter.com/TUvNGfbaea — MLB (@MLB) March 27, 2020

La pandemia de coronavirus provocó que el inicio de la temporada 2020 (26 de marzo) fuera suspendido de manera indefinida.

