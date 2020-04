Coronavirus: MLB planea jugar su temporada en una sola ciudad. Este jueves se cumplirían dos semanas del arranque de la temporada 2020 de las Grandes Ligas, pero se atravesó la pandemia de coronavirus y el resto ya lo conocemos. Ante la imposibilidad de iniciar con sus actividades, la MLB busca escenarios que le permitan realizar encuentros de beisbol de manera segura y con prontitud.

De acuerdo a ‘The Associated Press’, directivos de la Gran Carpa y del Sindicato de Jugadores discuten la posibilidad de trasladar a los 30 equipos a la ciudad de Phoenix, Arizona, en donde se podría comenzar con el calendario de juegos con estadios vacíos.

Could Major League Baseball hold *ALL* games in Phoenix in 2020? 🤔 https://t.co/TmXRfEpNyY

Según lo informado por el medio ya citado, las pláticas se encuentran en las primeras fases y aún deberían superar algunos obstáculos antes de concretarse. El estado de Arizona alberga a la mitad de las franquicias de MLB durante los Entrenamientos Primaverales, mientras que el otro tanto lo hace en Florida.

Despite reports that indicate #MLB is nearing a return to empty ballparks in the Phoenix area, the Commissioner's office has released a statement indicating that nothing has yet to be decided. #Brewers pic.twitter.com/ezN2myNREV

Asimismo, cuenta con 10 estadios y el Chase Stadium, casa de los Diamantes de Arizona, todos en un rango de 80 kilómetros. Por su parte, Florida tiene la desventaja de que todas sus instalaciones están distribuidas en 350 kilómetros.

Sobre esta propuesta, Scott Boras, famoso agente de peloteros, señaló que este escenario representaría la opción más viable y rápida para arrancar la temporada. Además, expresó que los beisbolistas están dispuestos lo que sea “necesario” para jugar, ya que entienden la importancia del deporte para los Estados Unidos.

“Creo que los jugadores están dispuestos a hacer lo que sea necesario porque creo que entienden la importancia del béisbol en su vida y el interés de nuestro país, y de brindar un producto necesario que les dé a todas estas personas algo de entretenimiento”, declaró.

A pesar de estar a favor de este planteamiento, Boras indicó que los peloteros estarían aislados del mundo y lejos de su familia, por lo que no lo considera el mejor ambiente. “Van a estar separados de sus familias y a trabajar en un ambiente muy confinado. Esta idea no es una vida normal”.

NEWS: Major League Baseball and the MLBPA are focusing on a plan backed by federal health officials that could have players in training camps by May and games soon thereafter.

Details at ESPN on how MLB may return — and the difficulty in doing so: https://t.co/zDoNa3k4pm

— Jeff Passan (@JeffPassan) April 7, 2020