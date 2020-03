Coronavirus: MLB cancela el México Series por retraso en su temporada. Los aficionados han tenido que sufrir la ausencia de las múltiples ligas que decidieron suspender indefinidamente sus actividades debido a la propagación del coronavirus en el mundo. Sin embargo, los mexicanos recibieron un duro golpe al leer un comunicado de Grandes Ligas en el que informa la cancelación de los partidos de temporada regular en nuestro país.

Este jueves, la MLB dio a conocer que la serie de dos compromisos entre los Padres de San Diego y los Diamantes de Arizona, que se iba a realizar en el mes de abril en el estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México, fue cancelada debido a la postergación en el arranque de la campaña a causa de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

“La México City Series programada para el 18 y 19 de abril entre los Padres y los Diamantes…ha sido cancelada debido al retraso del inicio de la temporada 2020 de Grandes Ligas. Los juegos serán reprogramados en las ciudades de los equipos locales”, informó la Gran Carpa.

Asimismo, comunicó la cancelación de la serie entre los Mets de Nueva York y los Marlines de Miami que se iba a llevar a cabo a finales de abril en San Juan, Puerto Rico. Hasta el momento, la MLB no ha dado un posicionamiento sobre los partidos entre Cachorros de Chicago y Cardenales de San Luis a disputarse en Londres, Inglaterra en junio.

The Mexico City series scheduled for April 18-19 between the @Padres & @Dbacks & the San Juan series scheduled for April 28-30 between the @Mets & @Marlins have been canceled due to the delayed opening of the 2020 @MLB season. Games will be rescheduled in the home teams’ cities.

— MLB Communications (@MLB_PR) March 19, 2020