Coronavirus: Milán presentan nuevos casos de COVID-19. Tras el regreso a los entrenamientos, el Milán parece que tendría que seguir lidiando con el COVID-19. El presidente del conjunto italiano, Paolo Scaroni, reconoció que algunos jugadores de ‘Il Diavolo’ dieron positivo a las pruebas de COVID-19. El directivo señaló que los futbolistas se encuentran en buen estado de salud y recuperándose.

Scaroni, mediante una video llamada con un medio romano, comentó que ‘los jugadores contagiados se están curando’. Además, aseguró que tanto Paolo Maldini como su hijo, Daniel, están totalmente recuperados.

Cabe recordar que Paolo Maldini, director del club y su hijo dieron positivos en marzo.

Day 2 of individual training for the lads! 💪🏼

Proseguono gli allenamenti individuali dei rossoneri 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/tzFYj3GsVK

— AC Milan (@acmilan) May 8, 2020