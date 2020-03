Coronavirus: Miguel Layún muestra su molestia por irresponsabilidad de los mexicanos. Miguel Layún, elemento de Rayados de Monterrey, habló sobre la crisis mundial que se vive debido al COVID-19. El veracruzano mostró su molestia debido a la irresponsabilidad de los mexicanos para combatir al coronavirus. Además, apuntó que en el país se están tomando el tema a la ‘ligera’.

“Para mí fue sorprendente porque subí un video cuando recién comenzaba la situación en México y me contestó un compañero precisamente de Italia, (Nicola) Sansone, con el que compartí en Villarreal, y me preguntaba qué estaba pasando en México, cuál era la situación. Le dije: ‘Un poquito nos ha agarrado en curva y no entendemos muy bien la dimensión del problema. De hecho hay gente que no le da la seriedad al tema’”, declaró Layún en entrevista con Fox Sports.