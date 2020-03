Coronavirus: Médicos ordenan suspender entrenamientos en la Serie A. Ante la posible reanudación de los entrenamientos de algunos equipos de la Serie A, los médicos de la liga solicitaron de manera unánime que los futbolistas no regresen a la actividad, tras el anuncio de que cuatro jugadores más dieron positivo a un examen de coronavirus.

ROME – Serie A doctors have issued a joint warning advising against a return to club training after four more players on Saturday tested positive for coronavirus, bringing the tally in the Italian top flight to 11. #BangkokPost #World https://t.co/bLMc7g32Nz

