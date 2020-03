Coronavirus: Mark Cuban espera el regreso de la NBA para mayo. A pesar de que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomendó no realizar eventos que congreguen a más de 50 personas por ocho semanas, el propietario de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban, espera que la temporada 2019-2020 de la NBA se reanude en el mes de mayo.

Entrevistado por una televisora de Dallas, el multimillonario aseguró que su proyección se base en comentarios que ha recibido por parte de algunas personas que laboran en el CDC, así como de otros individuos que están al tanto de la pandemia de coronavirus que azota a Estados Unidos.

Dallas Mavericks team owner Mark Cuban blasts Congress for its failure to reach a deal on a coronavirus aid package so far, calling it “unconscionable.”

“Every single day there is delay, more businesses close, more people get fired or laid off and they’re not coming back.” pic.twitter.com/c5mEq0hASO

— Anderson Cooper 360° (@AC360) March 25, 2020