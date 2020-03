Coronavirus: Mariana Arceo vence al COVID-19. Mariana Arceo, primera atleta mexicana en dar positivo por COVID-19, anunció que su vida está fuera de peligro.

Mediante sus redes sociales, la pentatleta mexicana confirmó que se encuentra recuperada luego de permanecer hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

La deportista mexicana se habría contagiado durante su campamento en Barcelona. Arceo regresó a México el domingo 15 de marzo donde fue detectada con síntomas.

Arceo fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima y aún conserva la ilusión de asistir a Tokio 2020.

Mariana Arceo se encontraba en preparación rumbo a la Copa del Mundo de Bulgaria, misma que quedó suspendida debido a la pandemia.

“Jamás me imaginé que me iba a pasar a mí y me pasó. Mi vida por momentos no tenía muchas cosas a favor y ahora poder decir: Soy la primera mexicana en recuperar la salud después de esto es un orgullo porque fue una pelea muy difícil física y mentalmente”, compartió Mariana.