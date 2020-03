Coronavirus: Mariana Arceo relata lo difícil que fue vivir con COVID-19. Mariana Arceo informó el pasado jueves que había superado el COVID-19. La pentatleta mexicana fue infectada en España mientras se encontraba en un campamento. Sin embargo, pese a ya no contar con el coronavirus, la atleta azteca reveló que la enfermedad le dejó algunas secuelas de cuidado.

Arceo, medallista de oro en Lima 2019, reveló que sus pulmones aún no se encuentran al cien por ciento. Debido a esto, tiene que dormir con oxígeno como parte de su recuperación.

“Me veo muy sana y muy feliz, pero aún debo tener muchas precauciones, estoy utilizando oxígeno por las noches ya que mis pulmones aún no están del todo bien, todavía faltan 15 días más, es obligación y también comenzaré mis actividades físicas poco a poco, tenemos tiempo, los Juegos Olímpicos se aplazaron, así que voy a cuidar primero mi salud, es lo primordial ahora”, abundó Arceo.

La deportista mexicana se habría contagiado durante su campamento en Barcelona. Arceo, que regresó a México el domingo 15 de marzo, relató que fue una situación difícil vivir con el COVID-19.

“Fue algo muy fuerte, algo muy difícil para mí, cuando estuve en el hospital me dijeron: ‘sabes que, tienes una neumonía muy avanzada, eres positiva, tenemos que internarte de inmediato, probablemente te vamos a tener que intubar’. Fue una noticia muy fuerte para mí, aún no habían aplazado los Juegos Olímpicos, sabía que los tenía en puerta, era mi sueño, es mi sueño y también saber que tenía que luchar por mi vida, porque sabía que los pronósticos no eran nada favorables”, reveló Arceo.