Coronavirus: Lukaku cree que todo el plantel del Inter contrajo el COVID-19. Pese a que Italia es uno de los países más afectados por el COVID-19, el Inter de Milán no anunció ningún positivo de sus jugadores. Sin embargo, Romelu Lukaku cree lo contrario. El delantero del conjunto nerazzurri sorprendió a todos con su teoría sobre el coronavirus en el plantel interista.

Durante una entrevista con Kat Kerkhofs, presentadora de TV y pareja de Dries Mertens, Lukaku soltó su teoría. El ariete belga cree que a principios de año casi todo el plantel del Inter contrajo el COVID-19 previo a un partido ante el Cagliari.

“Tuvimos una semana de descanso y cuando volvimos, lo juro, 23 jugadores de 25 estaban enfermos. No es broma. Jugamos en casa contra el Cagliari de Radja Nainggolan (el 26 de enero, por la Fecha 21 de la Serie A -igualaron 1 a 1-) y después de unos minutos uno de nuestros defensores tuve que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya”, afirmó Lukaku.

El duelo ante Cagliari, que terminó con empate 1-1, se celebró el 26 de enero. En dicho cotejo, Milan Škriniar tuvo que ser reemplazado por el charrúa Diego Godín a los 17 minutos de la primera parte.

“Todos tosieron y tuvieron fiebre”, sentenció Lukaku sobre el partido ante Cagliari.

“Yo me puse más caliente de lo habitual. No he tenido fiebre en años. Después del partido me fui directo a la cama. Nunca hicimos pruebas para Covid-19 en ese momento, por lo que nunca lo sabremos con certeza”, abundó el delantero belga del Inter.