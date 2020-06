Coronavirus: Los elementos contagiados de COVID-19 en la Liga MX. El COVID-19 goleó a la Liga MX y canceló el Clausura 2020. De cara al Apertura 2020, el balompié mexicano busca recuperarse, sin embargo, entre sus filas cuenta con 33 elementos infectados por el coronavirus.

Tras los siete positivos que reportó Toluca, en total, el balompié azteca presenta 33 personas contagiadas. En estos casos se cuentan también miembros del staff (masajista, utileros, etc.).

El equipo que presentó más contagios fue Santos Laguna con 15 personas. Jonathan Orozco, portero lagunero, estuvo en el ojo del huracán al dar positivo y organizar una fiesta, poniendo en riesgo a la sociedad.

Entre los enfermos de Santos Laguna se encontró Guillermo Almada, técnico de los laguneros.

“Todavía no sabemos cómo me contagie y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días, que uno no sabe en qué momento le puede llegar. Gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema. Nosotros no nos juntamos ningún día, los que lo expusieron públicamente son Orozco y Arteaga”, declaró Almada en entrevista con Unanimo Deportes.