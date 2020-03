Coronavirus: Liverpool levantaría el título de la Premier League. Previo al parón por COVID-19, solo había un mandón en la Premier League: el Liverpool. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp arrolló a placer a sus rivales. Le faltaban seis puntos para matemáticamente agenciarse la corona hasta que apareció el coronavirus.

Sin embargo, pese a las múltiples versiones que existen sobre cancelar la temporada y declarar desierto el trono, Ilkay Gündogan, jugador del Manchester City, ve con buenos ojos darle la corona al Liverpool.

“Para mí estaría bien que el Liverpool ganara el título si el futbol no regresa. Tienes que ser justo como deportista. Para los clubes que han tenido una muy buena temporada, obviamente no sería bueno si se cancelara ahora”, comentó Gündogan en entrevista con un medio alemán.

Gündogan celebró las medidas que tomaron las instituciones europeas con respecto al recorte salarial. Pese a que la Premier no ha puesto el tema sobre la mesa, el alemán estaría dispuesto a rebajar su sueldo para apoyar a los demás.

“Para ser sincero, todavía no se ha discutido en Inglaterra. Tal vez sea porque los clubes ingleses son muy fuertes financieramente, pero los clubes amateurs en particular no lo tienen ni tendrán fácil. Yo aceptaría una reducción en mi sueldo, pero también hay que respetar a los jugadores que van en contra de esa solución”, enfatizó Gündogan.