Coronavirus: Ligas estadunidenses anuncian medidas. Ante la propagación de coronavirus en Estados Unidos, las ligas deportivas más importantes de ese país comenzaron a tomar medidos para no exponer a sus jugadores, directivos y representantes de la prensa a esta enfermedad.

La NBA, MLB, NHL y MLS limitará el acceso a los vestuarios y ‘clubhouse’ de sus equipos al personal esencial, con lo que la prensa no podrá ingresar a estas instalaciones.

Todos estos circuitos mencionaron que tomaron esta decisión tras consultar a “expertos en enfermedades infecciosas y salud pública”. Por su parte, la NBA señaló que esta medida no significa que los reporteros puedan convivir con los jugadores y expresó que más bien es garantizar la seguridad de todos los participantes en sus eventos.

