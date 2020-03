Coronavirus: Leones Negros se adelantan a Liga Mx y cierran sus puertas. Previo al anuncio de la Liga Mx en torno a las nuevas medidas de prevención para evitar los contagios de coronavirus en México; los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UDG) fue el primer club en anunciar que disputarían un partido a puerta cerrada.

A través de un comunicado de prensa; los Felinos informaron que su compromiso correspondiente a la jornada 8 del Ascenso Mx ante Mineros de Zacatecas se llevará a cabo sin público en las gradas del estadio Jalisco.

🚨 AVISO IMPORTANTE 🚨 Atendiendo las recomendaciones para prevenir el contagio del virus Covid-19, se ha tomado la determinación de que el partido de mañana ante @MinerosFc se jugará a PUERTA CERRADA pic.twitter.com/wSkDUz7ON6 — Leones Negros UdeG (@LeonesNegrosCF) March 14, 2020

“El Patronato Leones Negros de la Universidad de Guadalajara informa que el partido correspondiente a la jornada 8 del Ascenso Mx; a disputarse el domingo 15 de marzo a las 12:00 horas en el estadio Jalisco se jugará a puerta cerrada. En esta decisión se toma en consonancia con las acciones tomadas por la Universidad de Guadalajara y atendiendo las recomendaciones del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica y la Secretaría de Salud del estado de Jalisco para evitar aglomeraciones y prevenir el contagio del COVID-19”, declaró el conjunto de la UDG.

Coronavirus: Leones Negros se adelantan a Liga Mx y cierran sus puertas como medida de precaución

El día de ayer, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, recomendaron no permitir el ingreso de personas a los estadios para evitar un aumento en los contagios por coronavirus. Sin embargo, las Chivas hicieron caso omiso de esta sugerencia y señalaron que permitirían el acceso de sus aficionados para su partido ante Monterrey.

Cierran los estadios en los que habrá partidos de fútbol de la #LigaMX por #coronavirus, solamente podrás verlos a través de la TV. https://t.co/uVxtqEyqVK — Hoy Estado de México (@HoyEstado) March 14, 2020

Menos de 24 horas después de asegurar que realizaría sus juegos con aficionados; la Liga Mx comunicó que en coordinación con la Secretaría de Salud se había decidido impedir el acceso al público para todos los compromisos de este fin de semana del balompié mexicano; medida que se extendió al Ascenso Mx, Liga Femenil Mx y Torneo de Fuerza Básicas.

#Comunicado: Los partidos de la LIGA BBVA MX, LIGA BBVA MX Femenil y ASCENSO BBVA MX, se jugarán a puerta cerrada:https://t.co/tEysJcZ32Y pic.twitter.com/r64MmaB6Sb — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 14, 2020

Esta medida no impidió que los aficionados asistieran a los partidos entre Morelia vs Querétaro y Tijuana vs Pachuca, los cuales abrieron la fecha 10 del Clausura 2020 pese a la amenaza que representa el coronavirus en nuestro país.

