Coronavirus: Layún expresa su miedo de volver a las canchas. Muchos futbolistas están deseosos por volver a las canchas, pero no Miguel Layún. El veracruzano de Rayados de Monterrey externó su ‘miedo’ acerca de reanudar el Clausura 2020.

En charla con Récord, Layún explicó que las autoridades deberán meditar muy bien la decisión de la vuelta de la ‘redonda’. Para el veracruzano, no existe prisa alguna para reanudar la competencia, pues el riesgo de contagio está latente.

“Da temor volver. Llevamos cuidándonos días, los futbolistas hemos cumplido al pie de la letra la cuarentena estando en casa, cuidándonos de no contagiarnos, de no contactar con otras personas como para no exponer a la familia”, explicó el veracruzano en la charla con Rubén Rodríguez.