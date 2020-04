Coronavirus: Kyrgios conmueve al mundo con noble gesto. En los momentos más oscuros es cuando aparecen los héroes. En medio de la cuarentena y la contingencia por COVID-19, el tenista Nick Kyrgios olvidó la raqueta y se colgó la capa.

El australiano, mediante sus redes sociales, se sumó a la batalla para vencer al COVID-19. Kyrgios propuso donar alimentos a los más afectado por el confinamiento provocado por el coronavirus.

“Si alguien no trabaja, no tiene ingresos y le faltan alimentos, en estos momentos duros (…) No se sientan molestos ni tengan miedo de enviarme un mensaje. Estaría más que feliz de poder compartir lo que tengo”, escribió Kyrgios en su cuenta de Instragram.