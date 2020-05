Coronavirus: Kranevitter cuestiona el manejo del COVID-19 en México. Durante la epidemia de COVID-19 el gobierno mexicano ha sido criticado severamente por sus métodos para combatir el coronavirus. Una de las muchas criticas llega desde la Liga MX. Matías Kranevitter cuestionó el manejo del coronavirus por parte de las autoridades aztecas.

El mediocampista argentino de Monterrey se sumó a Nicolás Sánchez, Emanuel Aguilera y Federico Mancuello quienes cuestionaron la forma en cómo el gobierno mexicano ha actuado frente a la amenaza del COVID-19.

‘Krane’ llegó a la ‘Pandilla’ para el Clausura 2020. En el certamen apenas suma 260 minutos donde no ha demostrado su mejor nivel. A sus 26 años, puede presumir haber jugado en River Plate, Atlético de Madrid, Sevilla y Zenit, pero aún le falta un gran objetivo.

Hace unos días, Kranevitter expresó el gran cariño que tiene a Matías Almeyda, ex entrenador de las Chivas. Ambos coincidieron en River Plate cuando el ‘Pelado’ ayudó al ‘Millonario’ a regresar a Primera División.

“Yo estando en River, en Reserva, iba a entrenar con Primera y Almeyda me bajaba. Estaba él dirigiendo en Primera. La última semana que él estuvo en River, ya sabía que dirigía su último partido y se iba. Nos llamó a Balanta y a mí, y nos dijo: ‘Ustedes dos se van a quedar en el plantel de Primera. Ahora depende de ustedes. Yo no los subí porque no iban a tener lugar y no iban a entrenar bien. Prefiero que entrenen bien en Reserva. Y nos dijo: ‘Ustedes quédense en Primera, ahora viene Ramón Díaz y depende de ustedes’. Sabés la alegría que tenía…”, externó Kranevitter.