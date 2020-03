Coronavirus: Kevin Durant da positivo por Covid-19. Kevin Durant, una de las estrellas de la NBA, dio positivo por Covid-19. El propio jugador reveló la noticia en entrevista con Shams Charania de ‘The Athletic’.

De acuerdo con el reporte, Durant no tiene síntomas pero la prueba que le hicieron salió positiva.

Durant has not had symptoms and was among four positive test results on the Nets. The two-time NBA Finals MVP's message is one for everyone to heed: Stay quarantined. https://t.co/7E58fcyFjm

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020