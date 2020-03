Coronavirus: Juventus recauda dinero para víctimas. Juventus no ha desperdiciado el tiempo y su imponente marca para comenzar una campaña de recaudación de fondos para apoyar a la región de Piamonte, una de las zonas más afectada por el coronavirus en Italia. En pocas horas, la Vecchia Signora ha logra recaudar poco más de 340 mil euros a través de una plataforma en internet.

Los Bianconeri utilizaron la plataforma ‘Gofundme” y han sido apoyados por más de 1,100 personas, que se han unido a la causa emprendida por los actuales campeones de la Serie A.

There is a GoFundMe for hospitals in northern Italy organized by @juventusfcen. Please chip in if you can https://t.co/NfxwvzBuZp

— joe perticone (@JoePerticone) March 13, 2020