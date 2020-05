Coronavirus: Jugadores del Barcelona dan negativo en tests.

El plantel ‘culé’ comenzará sus entrenamientos previo a una reanudación de La Liga.

El plantel del Barcelona regresó a la Ciudad Joan Gamper en donde les realizaron pruebas del COVID-19, pero todos salieron negativos.

Podrán comenzar los entrenamientos individuales el 8 de mayo, como tenían previsto.

El regreso al trabajo será de manera progresiva, además, los preparadores físicos aseguran que hay riesgo de lesión por tener tanto tiempo “parados”. Por lo que las medidas de protección y prevención serán totales.

El único jugador blaugrana que no se ha hecho el ‘test’ es Ousmane Dembélé, debido a que es baja indefinida del cuadro ‘culé’ por lesión.

No obstante, le realizarán las pruebas al francés en las próximas horas y La Liga informará sus resultados al tenerlos.

¡ÚLTIMAS NOTICIAS! Los jugadores del Barça volverán a entrenar el viernes y lo harán individualmente, según lo estipulado por @LaLigaEN protocolos.

LATEST NEWS! The Barça players will return to training on Friday, and will do so individually, as stipulated by @LaLigaEN protocols.

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 7, 2020