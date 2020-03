Coronavirus: Jugadores de Puebla dan negativo a COVID-19. Después de que Alberto Marrero, presidente de Atlético San Luis, diera a conocer que contrajo COVID-19, el último rival de los Tuneros tomó sus precauciones y se sometió a pruebas para detectar esta enfermedad que ha infectado a más de medio millón de personas alrededor del mundo.

El club Puebla informó que todos los jugadores del equipo varonil y femenil se realizaron estudios y afortunadamente los resultados de estos fueron negativos, por lo que a pesar de estar expuestos al virus no lograron contraerlo.

“Tras recibir los resultados podemos informar que satisfactoriamente son negativos, en el club seguiremos monitoreando el estado de salud de todos los que conformamos la institución a fin de sobrellevar de la mejor manera este momento”, comunicó la escuadra poblana.

Coronavirus: Jugadores de Puebla dan negativo a COVID-19, se realizaron las pruebas tras convivir con Alberto Marrero

Previo al parón de las actividades de la Liga Mx, Puebla visitó a Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras. A ese encuentro acudió Alberto Marreo, quien días más tarde reveló que fue diagnosticado con la enfermedad y aseguró que estuvo en contacto con varias personas, entre ellas jugadores de ambos equipos.

OFICIAL. Alberto Marrero Díaz, presidente del Atlético San Luis, dio positivo por COVID-19. El directivo español presentó síntomas y ayer se le realizaron las pruebas pertinentes. Ahora mismo, se encuentra atendiendo indicaciones médicas. El primer caso en el fútbol mexicano. pic.twitter.com/VaMFQty7Bl — Invictos (@InvictosSomos) March 18, 2020

“Más que la enfermedad mi dolor era de que estuve saludando a los jugadores no lo voy a negar, también a los de Puebla, a la gente que estaba en el estadio; después de todo era una responsabilidad de mi parte el no haber ido. Lo que me mata era poner en peligro a jugadores y a todos los asistentes ese día”, declaró Marrero en ESPN Radio Fórmula hace una semana.

🚨#OlivaDeprtes "Gracias a Dios nadie dio positivo tras lo mío", aseveró Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis de la #LigaMX ➡️ https://t.co/8qAQuzVVqd#OlivaNoticias #Multimedios — Noticias Oliva Radio (@olivanoticias) March 27, 2020

Debido a la pandemia de coronavirus que afecta a México, la Liga Mx se encuentra suspendida desde hace un par de semanas. Además, todos las actividades de los clubes fueron suspendidas, en una medida precaución para evitar un mayor número de contagios.

