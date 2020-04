Coronavirus: Jugadores de la Premier League aceptarían donar salarios. En medio de la crisis sanitaria provocada por la propagación del COVID-19, el presidente de la Asociación de Futbolistas de la Premier League (PFA), Gordon Taylor, señaló que la prioridad de todas las personas involucradas es terminar la temporada 2019-2020 y pidió flexibilidad de los medios de comunicación durante esta suspensión.

Sobre los ajustes salariales propuestos por la Premier League, así como los acordados entre jugadores y clubes de esta liga, Gordon expresó que sus representados están a favor de donar parte de sus ingresos. Sin embargo, no aceptarían que su sueldo retenida se utilizado para otros fines.

“Solo puedo repetir que los jugadores son conscientes de sus responsabilidades sociales y están preparados para dar un paso adelante. Los jugadores quieren ayudar a la caridad y donar, pero no quieren que su dinero se use para cosas que no han acordado”, declaró el presidente de la PFA en entrevista con la cadena BBC.

Coronavirus: Jugadores de la Premier League aceptarían donar salarios, Liga pide recorte del 30%

La Premier League instó a sus equipos a que emitan medidas ante la crisis financiera que se vendrá por la falta de ingresos y entre ellas está la reducción de un 30% en las percepciones de sus futbolistas. Esta propuesta ha sido duramente criticada por la PFA, quien observa un posible daño al Sistema de Salud del país.

Debido a la pandemia que enfrenta el mundo, la Premier League tuvo que detener sus actividades hace casi un mes. Aunque se tenía previsto un eventual retorno para el próximo 30 de abril, este escenario quedó descartado ante la magnitud del reto que enfrenta Inglaterra en el combate contra esta mortal enfermedad.

