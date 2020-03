Coronavirus: Jugador de los Yankees da positivo a prueba. El gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, anunció el primer caso de coronavirus al interior del equipo. El directivo informó que se trata de un peloteo de ligas menores, cuyo nombre no fue revelado, y que se reportó con síntomas parecido a un resfriado o influenza.

A minor league player in the New York Yankees system has tested positive for coronavirus, sources tell ESPN. He is the first known case in baseball. He was quarantined Friday morning after saying he was running a fever.

— Jeff Passan (@JeffPassan) March 15, 2020