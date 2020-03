Coronavirus: Jugador de Juventus da positivo en pruebas. La Juventus de Turín ha comunicado de manera oficial que tras realizar las pruebas médicas correspondientes; Daniele Rugani ha dado positivo en los análisis que indican que el defensor es portador de coronavirus (Covid-19. El futbolista se mantendrá en cuarentena y estará bajo observación a la espera de su evolución.

Rugani es el primer jugador que milita en la Serie A que contrae esta enfermedad que ha puesto de cabeza al mundo. A pesar de que algunos juegos fueron disputados a puerta cerrada y otros fueron suspendidos; el zaguero de la Vecchia Signora fue contagiado con este virus.

Asimismo, los Bianconeri informaron mediante un comunicado de prensa, publicado en las redes sociales del club; en el que afirman que están tomando todas las medidas de seguridad necesarias; inclusive serían observadas todas las personas que han tenido contacto con el jugador en el último par de semanas.

Daniele se ha convertido en el segundo jugador que da positivo al coronavirus; después de que esta misma mañana Timo Hübers, jugador perteneciente a Hannover 96 (segunda división de Alemania); fuera diagnosticado con coronavirus. El germano fue puesto en cuarentena al interior de su domicilio; y sus compañeros de equipo han sido examinados para descartar este padecimiento.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie

— Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020