Coronavirus: Jugador de Fiorentina está recuperado.

El defensor argentino Germán Pezzella, junto a otros dos compañeros que estaban contagiados, fueron dados de alta tras superar la enfermedad.

Fiorentina, mediante un comunicado en su sitio web anunció lo siguiente.

Que tanto Germán Pezzella, Patrick Cutrone y Dusan Vlahovic recibieron los resultados del test de COVID-19.

Y que en los tres casos fue negativo, lo que significa que los tres jugadores están recuperados de la enfermedad.

Cutrone, Pezzela and Vlahovic no longer positive for #Covid19 📄

FULL STATEMENT ➡️ https://t.co/ucJOMG1uYz#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/d7irV7BuXm

— ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) April 5, 2020