Coronavirus: José Mourinho muestra su lado más humano. En medio de la contingencia que vive el mundo debido al COVID-19, salen a relucir varios héroes. El último de ellos es una estrella del futbol que olvidó los lujos y mostró su lado más humano.

El estratega del Tottenham, José Mourinho, olvidó el futbol por un momento y acudió a un centro de adultos mayores de Londres. El portugués fue captado llevando alimentos y materiales de higiene para los ‘abuelitos’.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ❤️❤️ #THFC please donate 🙏🏼 https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi

— Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020