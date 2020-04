Coronavirus: Javier Aguirre no está interesado en la reanudación del futbol. Javier Aguirre llegó a Leganés con la intención de salvar al club del descenso, sin embargo, en estos días, el ex entrenador de la selección mexicana se encuentra despreocupado por este y todos los temas deportivos debido a la pandemia de coronavirus que afecta duramente a España.

🔴 Directo | Javier Aguirre: "No me importa si tengo contrato hasta el 30 de junio. No me importa La Liga en estos momentos"

https://t.co/Jj4XNJLTUN — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) April 8, 2020

En entrevista, el estratega aseguró que ahora mismo no tiene interés en si es renovado por su club o si se reanuda LaLiga y expresó que lo importante es mantenerse en cercanía con los familiares durante esta crisis sanitarias.

El mensaje de Javier Aguirre es claro: "La salud y la familia, por encima del deporte" ⚽😷https://t.co/wijtGT1aEt — AS México (@ASMexico) April 8, 2020

“Ahora mismo me da igual si se juega la liga. Me importa un cacahuete si me renuevan o no. Yo perdí a mis padres y no estuve en los entierros. Ni a la boda de mis hermanos. A veces, los puntos del domingo no me compensan”, declaró el ‘Vasco’.

Coronavirus: Javier Aguirre no está interesado en la reanudación del futbol, expresa su preocupación por la pandemia

Aguirre mostró su preocupación por la pandemia de COVID-19 y por la lejanía que tiene con un par de sus hijos, quienes radican en México, e ironizó, fiel a su estilo, sobre la salida de otro de sus vástagos, quien prefirió pasar el confinamiento ordenado en España en casa de sus suegros.

🎙 "Me importa un cacahuete […] Perdí a mis padres y no estuve, mi hermana falleció y no estuve…": el lado más humano de Javier Aguirrehttps://t.co/dFKRasGxLZ — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 8, 2020

“Estoy preocupado porque tengo dos hijos en México. El pequeño fue el más listo, cogió sus bártulos y se fue a casa de sus suegros a Huelva. Ayer le mandamos ropa. Ahora nos queremos pero antes solo decíamos ‘lávate los dientes’”, añadió.

🔴 Directo | Javier Aguirre: "Se está maravillosamente bien sin fútbol. Me tomé un año sabático en París después de hacer caja en Abu Dabi y eso es impagable"

https://t.co/Jj4XNJuj3f — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) April 8, 2020

Javier Aguirre confirmó que no está del todo al pendiente de los entrenamientos que realizan los futbolistas de Leganés, pero calcula que han seguido en un “90%” el plan de trabajo ordenado por el club. “Mis jugadores están entrenando en la distancia pero no conmigo porque yo soy un poco vago. Están siendo disciplinados el 90 por ciento”.

Leganés se encuentra en el lugar 19 de LaLiga con 23 puntos, tres por debajo de la zona de salvación.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.