Coronavirus: Hospitalizan a ‘Manos de Piedra’ Durán.

Una de las leyendas del boxeo mundial, el panameño Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán, de 69 años, dio positivo este jueves por coronavirus y permanece en el hospital de la Ciudad de Panamá donde fue internado este mismo día por presentar un cuadro viral.

“Acaban de llegar los exámenes de mi papá y confirman que es positivo de COVID-19. Gracias a Dios por ahora no está con síntomas más allá de un resfriado”, informó el hijo del excampeón de boxeo, Robin Durán.

Buenas tardes familia. Les vengo con la del recuerdo. En mi campo de entrenamiento para la primera pelea contra Leonard, en New York. Jugando dominó con mi amigo @rubenblades y Aníbal “El Ratón” Lastra 👊🏻Por favor protéjanse y protejan a su familia. Manos de Piedra pic.twitter.com/bCtZKztezH — Roberto Durán (@robertoduranbox) June 25, 2020

Durán, también conocido como ‘el Cholo’, fue llevado este mismo jueves a un centro privado de salud tras sentirse un poco resfriado y como prevención tanto por su edad como porque tiene un pulmón que no funciona al 100% por un accidente que sufrió en 2001 en Argentina.

“Mi papá está muy bien, tiene síntomas de leve resfriado, no está entubado, no está mal”, comentó Robin Durán a ESPN.

“Fue una pelea de 15 asaltos llevarlo al hospital para que lo revisaran porque decía que estaba muy bien. Se le hizo la prueba de COVID y salió positivo, hablamos con los médicos y por ahora pinta bien el pronóstico de mi papá, gracias a Dios”, agregó.

El cuatro veces campeón mundial de boxeo ha sido durante la pandemia de coronavirus un activista en sus redes sociales, llamando a la población a cuidarse.

Coronavirus: Hospitalizan a ‘Manos de Piedra’ Durán.

“Gracias por estar pendiente. Por cierto, le pido a los medios que no sean alarmistas. He recibido llamadas de periodistas diciendo que mi papá está mal, con tubos de respiración, cuidados intensivos y tal. Mi papá hoy no tenía fiebre. Una vez más gracias por su cariño”, puntualizó.

Síguenos Twitter @ElDictamen en