Coronavirus: Guardado critica la reducción salarial de los jugadores. El parón en las competencias por el COVID-19 generó una crisis financiera en el mundo del futbol. Los equipos han apostado por reducir los salarios de sus jugadores, situación que no es bien vista por algunos.

Uno de los futbolistas que se han pronunciado en contra de la medida es el mexicano Andrés Guardado. El mediocampista del Real Betis no se mostró contento con el hecho de que vayan a bajarle el sueldo. En el equipo sevillano, la rebaja podría llegar hasta el 15 por ciento si LaLiga no se reanuda.

“Siempre es lo más fácil quitarle dinero al jugador y no meterse en una pelea con una marca o la taquilla del estadio. Lo voy a dejar hasta ahí, es algo muy delicado, no me quiero echar gente en contra. Creo que va en el modelo de negocio del fútbol, pero al final para el jugador es una situación muy compleja, porque somos trabajadores, pero también activos del club”, declaró Guardado en entrevista con Fox Sports.