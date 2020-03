Coronavirus: GP de Bahréin será a puerta cerrada. El banderazo de salida de la nueva campaña de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los aficionados al automovilismo no podrán presenciar el Gran Premio de Bahréin, esto debido al coronavirus.

Debido a la propagación del COVID-19, los organizadores del evento decidieron cerrar las puertas a los aficionados.

“Organizar un acontecimiento deportivo mayor, abierto al público y que permite a que miles de viajeros internacionales y aficionados locales interactúen estrechamente no es lo mejor en este momento”, explicó Bahrain International Circuit, organizador del evento, en un comunicado.

“Sabemos la gran decepción que esto representará para muchos, especialmente para aquellos que tenían previsto desplazarse especialmente para este acontecimiento (…) pero la seguridad debe seguir siendo nuestra prioridad absoluta”, añadieron los organizadores.

Los países del Golfo están siendo duramente atacados por el nuevo virus. Se han confirmado más de 200 casos en la zona, 83 en Bahréin. La mayoría de las personas que han dado positivo al COVID-19 provienen de sus peregrinaciones a Irán, uno los focos más importantes de la enfermedad.

“Para que ni el deporte, ni sus seguidores de todo el mundo sean indebidamente perjudicados, el fin de semana de carreras continuará siendo transmitido por televisión”, apuntaron los organizadores.

El Gran Premio de Baréin es la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1, que debe comenzar el 15 de marzo con el Gran Premio de Australia, que por el momento no ha anunciado medidas especiales para la prueba.

