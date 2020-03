Coronavirus: Francés corre un maratón en su balcón. La difícil situación que vive Europa debido al brote de COVID-19 tiene a miles de atletas en cuarentena. Con la intención de mantenerse en buena forma física, el maratonista Elisha Nochomovitz se animó a realizar un maratón en su propio hogar.

Con el aislamiento como principal medida de seguridad para evitar contagiarse del COVID-19, Elisha aprovechó su balcón para realizar la hazaña. El francés completó los 42.2 kilómetros en 6 horas y 48 minutos.

In confinement, Elisha Nochomovitz runs a marathon on his balcony in 6 hours and 48 minutes. Only problem ? "The course is ugly, no atmosphere", and his GPS has literally cracked 😂😭

.#trackandfield #tracknation #jumpnation #jumpersworld #athletics #athletisme #athlétisme pic.twitter.com/MyCjnCIHtN

— KICK JUMPER (@kickjumpersup) March 18, 2020