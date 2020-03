Coronavirus: Final de Champions League es suspendida por la UEFA. El coronavirus continúa con sus afectaciones en el mundo del futbol y tras provocar la suspensión de la gran mayoría de los torneos en el viejo continente, ahora se encargó de aplazar uno de los partidos más vistos del año a nivel de clubes.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020