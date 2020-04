Coronavirus: Fecha FIFA de junio es suspendida. A través de un comunicado de prensa, la FIFA informó que todos los compromisos internacionales a disputarse en el mes de junio quedarán aplazados, debido a la pandemia de COVID-19. Asimismo, el organismo reiteró que buscará la forma para apoyar al futbol, deporte que ha sido golpeado financieramente por esta crisis sanitaria.

Además, se plantea retrasar el arranque de las eliminatorias mundialista Qatar 2022. En este sentido la FIFA expresó que trabajará de las manos con las confederaciones para realizar un calendario de juegos, el cual podría arrancar este mismo año, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan.

FIFA recommends postponing all international matches scheduled to be played in June fixture window, which, assuming Concacaf goes along with it, will lead to the postponement of Nations League's final four for USA, MEX, CRC and HON at Texas venues. #usmnt #eltri

— Steven Goff (@SoccerInsider) April 3, 2020