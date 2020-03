Coronavirus: Extenderían suspensión en ligas de Estados Unidos. El deporte en Estados Unidos habría sufrido un nuevo revés en las últimas horas debido al coronavirus. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomendó que continúen suspendidas todas las actividades y eventos que reúnan a más de 50 personas por ocho semanas más, medida que buscaría evitar una mayor propagación de esta enfermedad.

New: Starting immediately and for the next 8 weeks, CDC recommends cancelling all events of 50 or more people. Full recommendation here: https://t.co/LrjUt4rl7B #COVID19 pic.twitter.com/OroIqhTYJo

— CDC (@CDCgov) March 16, 2020